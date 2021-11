Beauzac Beauzac Beauzac, Haute-Loire Marché de Noël Beauzac Beauzac Catégories d’évènement: Beauzac

Haute-Loire

Marché de Noël Beauzac, 5 décembre 2021, Beauzac. Marché de Noël Beauzac

2021-12-05 10:00:00 10:00:00 – 2021-12-05 17:30:00 17:30:00

Beauzac Haute-Loire Beauzac Marché de noël de 10h à 17h30. 18 exposants produits du terroir et artisanat local. Photo avec le pére noël. Balade en calèche. Organisé par le comité des fêtes. Pass sanitaire obligatoire. +33 4 71 61 50 74 Beauzac

dernière mise à jour : 2021-11-10 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

Détails Catégories d’évènement: Beauzac, Haute-Loire Autres Lieu Beauzac Adresse Ville Beauzac lieuville Beauzac