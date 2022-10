Marché de Noël Bazas, 11 décembre 2022, Bazas.

Un peu avant Noël (Nadau en occitan) comme le veut la tradition, la Halha de Nadau, gerbe de paille et de feuilles de maïs, sera enflammée pour célébrer le solstice d’hiver et espérer de bonnes récoltes. L’occasion d’une jolie fête familiale à Bazas, à 70 km de Bordeaux en sud Gironde.

La Halha de Nadau consiste à l’origine à faire en famille le tour de ses champs à la tombée de la nuit, muni d’un flambeau de paille embrasé, rituel d’abonde et de protection des récoltes. Elle devient aujourd’hui un défilé à la lueur des flambeaux (lo halha) accompagné par fifres et tambours, un grand feu en pleine ville et en journée, un marché de Noël avec animations pour tous.

Retrouvez sous les arcades de la magnifique place de la Cathédrale, édifice classée par l’UNESCO au titre des chemins de Compostelle, une centaine de stands exposant des produits d’artisanat et des produits régionaux gourmands. Regardez la grande crêche vivante gasconne puis l’embrasement de la Cathédrale. Comblez enfin vos enfants avec un tour de calèche ou de poney, peluche géante, forêt magique et sculpteur sur ballon !

Et comme nous sommes au XXIème siècle, le Père-Noël rend bien sûr visite aux enfants lors d’un goûter qui s’achève sur un chocolat chaud.

Comme chaque, la magie de Noël opère au cœur du centre historique de Bazas à l’occasion du marché de Noël. Tout le long de la journée les artisans proposent des produits du terroir, des idées de cadeaux et des objets de décoration pour le sapin ou la table de Noël. La traditionnelle crèche vivante qui enchante petits et grands chaque année vous est présentée par Les Troubadours du troisième Millénaire en clôture du marché de Noël. Une évocation poétique et féerique retrace la naissance de l’enfant Roi juste avant la traditionnelle Halha de Nadau.

