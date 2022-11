Marché de Noël Bayonne, 26 novembre 2022, Bayonne.

Marché de Noël

Cloître de la cathédrale Place Louis Pasteur Bayonne Pyrnes-Atlantiques

2022-11-26 10:00:00 – 2022-11-26 17:30:00

Place Louis Pasteur Cloître de la cathédrale

Bayonne

Pyrnes-Atlantiques

EUR La 2e édition du marché de Noël Kristaua aura lieu samedi 26 novembre de 10h à 17h30 dans le cloître de la Cathédrale Sainte-Marie de Bayonne.

Initié en 2021 par l’établissement scolaire de Bayonne l’Etoile, ce marché aspire à mettre la Nativité au cœur de Noël et à valoriser les belles initiatives chrétiennes.

En ce premier week-end de l’Avent, une vingtaine d’exposants seront réunis dans ce cadre magnifique et prestigieux au cœur de Bayonne.

Créations, produits gourmands, calendrier de l’Avent, déguisements, céramiques, brocante, couronnes, objets chrétiens, cartes de vœux… autant d’idées cadeaux pour préparer Noël.

Parmi les animations proposées : une buvette pour partager des moments conviviaux et les chorales basques Izar Hitza (à 10h) et Biriatou (à 11h30) qui raviront les visiteurs.

+33 6 64 76 82 31 Association AINA

Place Louis Pasteur Cloître de la cathédrale Bayonne

