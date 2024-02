Marché de Noël Musée du Poiré Barenton, samedi 14 décembre 2024.

Marché de Noël Musée du Poiré Barenton Manche

Le Musée du Poiré vous propose de découvrir les producteurs et artisans locaux le temps d’un marché de Noël. Les fêtes approchant, venez échanger avec les producteurs afin de connaitre leurs valeurs et leurs méthodes et repartez avec leurs créations et autres produits de bouches, afin de faire vos cadeaux. Profitez-en également pour arpenter le verger conservatoire du musée.

Le Musée du Poiré vous propose de découvrir les producteurs et artisans locaux le temps d’un marché de Noël. Les fêtes approchant, venez échanger avec les producteurs afin de connaitre leurs valeurs et leurs méthodes et repartez avec leurs créations et autres produits de bouches, afin de faire vos cadeaux. Profitez-en également pour arpenter le verger conservatoire du musée. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-14 14:00:00

fin : 2024-12-14 17:00:00

Musée du Poiré La Logeraie

Barenton 50720 Manche Normandie

L’événement Marché de Noël Barenton a été mis à jour le 2024-02-23 par PARC NATUREL REGIONAL NORMANDIE MAINE