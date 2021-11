Bardos Bardos Bardos, Pyrénées-Atlantiques Marché de noël Bardos Bardos Catégories d’évènement: Bardos

Marché de noël Bardos, 5 décembre 2021, Bardos.

2021-12-05

Bardos Pyrénées-Atlantiques Bardos EUR 0 0 De 10h à 18h, une trentaine d’exposants variés, créateurs, artisans et produits locaux, des ateliers maquillages et strass cheveux pour les enfants, une bourse aux jouets à tout petit prix.

Mur à gauche Bourg Bardos

