Marché de Noël Barbentane, 18 décembre 2021, Barbentane.

Marché de Noël Barbentane

2021-12-18 – 2021-12-19

Barbentane Bouches-du-Rhône Barbentane

Samedi et Dimanche, prenez place devant la machine à photos et repartez avec un souvenir du Marché de Noël. Pour les plus petits (2 à 7 ans), le manège de l’imaginaire du Théâtre à Malice vous attend sur la Place de la Poste et découvrez en famille l’univers des jeux en bois.



Samedi 18 Décembre :



– 10h : Ouverture du Marché de Noël.

– 10h et 10h45 : Ateliers Santons chez Cristine Darc. Sur réservations.

– De 11h à 12h30 : Animation musicale « Les Lutins malins ».

– De 14h à 17h : Rendez-vous dans le jardin Baron de Chabert et découvrez les agrès de cirque (6 à 11 ans) avec la compagnie Chamboul’tout.

– De 14h à 15h30 : Animation musicale « Les Lutins malins ».

– 16h30 : Départ devant la mairie de la Corrida de la Tour. Course organisée par le Footing Club Barbentanais.

– 19h : Arrivée du Père Noël sur le marché de Noël suivi du spectacle « Bêtes d’Histoires et drôle de foire » (Compagnie Chamboul’tout). Au Jardin Baron de Chabert (en cas de pluie report à la salle de l’espace Baron de Chabert).



Après la remise des prix de la course, place à la nocturne du marché organisée par l’association des commerçants.



Dimanche 19 Décembre :



– 10h : Ouverture du Marché de Noël.

– 10h et 10h45 : Ateliers Santons chez Cristine Darc. Sur réservations.

– De 10h à 12h : Venez rencontrer notre sculptrice sur ballons.

– De 11h à 12h30 et de 15h à 18h : Présence du Père Noël sur le marché.

– A partir de 14h : Les Lutins de Noël de la Compagnie Soukha investissent le Cours Jean Baptiste Rey. Ouvrez bien les yeux ! Ils ne cessent de déambuler au son de leur musique originale.

– 19h : Procession aux lampion, en compagnie du Père Noël, jusqu’au parvis de l’église pour le spectacle pyrotechnique « Le Sapin de feu ». Les Lutins de Noël vous invitent autour d’un sapin magique, pas comme les autres ! Le Sapin de feu réserve bien des surprises; décoré de ses boules lumineuses, il inspire les lutins jongleurs et acrobates. (En cas de pluie, report du spectacle sous la halle, Place du Marché).

Marché de Noël de Barbentane.

+33 4 90 90 85 85 http://www.barbentane.fr/

Samedi et Dimanche, prenez place devant la machine à photos et repartez avec un souvenir du Marché de Noël. Pour les plus petits (2 à 7 ans), le manège de l’imaginaire du Théâtre à Malice vous attend sur la Place de la Poste et découvrez en famille l’univers des jeux en bois.



Samedi 18 Décembre :



– 10h : Ouverture du Marché de Noël.

– 10h et 10h45 : Ateliers Santons chez Cristine Darc. Sur réservations.

– De 11h à 12h30 : Animation musicale « Les Lutins malins ».

– De 14h à 17h : Rendez-vous dans le jardin Baron de Chabert et découvrez les agrès de cirque (6 à 11 ans) avec la compagnie Chamboul’tout.

– De 14h à 15h30 : Animation musicale « Les Lutins malins ».

– 16h30 : Départ devant la mairie de la Corrida de la Tour. Course organisée par le Footing Club Barbentanais.

– 19h : Arrivée du Père Noël sur le marché de Noël suivi du spectacle « Bêtes d’Histoires et drôle de foire » (Compagnie Chamboul’tout). Au Jardin Baron de Chabert (en cas de pluie report à la salle de l’espace Baron de Chabert).



Après la remise des prix de la course, place à la nocturne du marché organisée par l’association des commerçants.



Dimanche 19 Décembre :



– 10h : Ouverture du Marché de Noël.

– 10h et 10h45 : Ateliers Santons chez Cristine Darc. Sur réservations.

– De 10h à 12h : Venez rencontrer notre sculptrice sur ballons.

– De 11h à 12h30 et de 15h à 18h : Présence du Père Noël sur le marché.

– A partir de 14h : Les Lutins de Noël de la Compagnie Soukha investissent le Cours Jean Baptiste Rey. Ouvrez bien les yeux ! Ils ne cessent de déambuler au son de leur musique originale.

– 19h : Procession aux lampion, en compagnie du Père Noël, jusqu’au parvis de l’église pour le spectacle pyrotechnique « Le Sapin de feu ». Les Lutins de Noël vous invitent autour d’un sapin magique, pas comme les autres ! Le Sapin de feu réserve bien des surprises; décoré de ses boules lumineuses, il inspire les lutins jongleurs et acrobates. (En cas de pluie, report du spectacle sous la halle, Place du Marché).

Barbentane

dernière mise à jour : 2021-12-13 par