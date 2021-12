Bains-sur-Oust Bains-sur-Oust Bains-sur-Oust, Ille-et-Vilaine Marché de Noël Bains-sur-Oust Bains-sur-Oust Catégories d’évènement: Bains-sur-Oust

Programme MARCHÉ DE NOËL à venir sous réserve des nouvelles mesures sanitaires. 10h : Ouverture du marché de Noël, 25 exposants. Passe sanitaire indispensable. 10h-12h : Création d'une carte de vœux personnalisée à l'espace multimédia – Médiathèque, sur inscription 02.99.91.61.80 10h30 : Séances de lecture, à partir de 3 ans à la Médiathèque 14h-16h : Création d'une carte de vœux personnalisée à l'espace multimédia – Médiathèque, sur inscription 02.99.91.61.80. Passe sanitaire indispensable. 15h30 : Arrivée du Père Noël et séance photos. 16h : Séances de lecture, à partir de 6 ans à la Médiathèque. Passe sanitaire indispensable. 18 h : Clôture du Marché suivie d'un feu d'artifice tiré sur le terrain C du complexe sportif. +33 2 99 91 70 97

