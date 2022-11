Marché de Noël Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau Catégories d’évènement: Azay-le-Rideau

Indre-et-Loire

Marché de Noël Azay-le-Rideau, 17 décembre 2022, Azay-le-Rideau. Marché de Noël

Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

2022-12-17 10:00:00 10:00:00 – 2022-12-17 Azay-le-Rideau

Indre-et-Loire Azay-le-Rideau Dans le cadre des festivités de fin d’année, le Comité des Fêtes organise son Marché de Noël qui se tiendra au coeur d’Azay-le-Rideau. A cette occasion, de nombreuses animations vous attendent : ateliers créatifs, spectacle de noël gratuit pour les enfants et déambulation. La journée se clôturera à 19h30 par un feu d’artifice tiré par la commune. Dans le cadre des festivités de fin d’année, le Comité des Fêtes organise son Marché de Noël qui se tiendra au coeur d’Azay-le-Rideau. A cette occasion, de nombreuses animations vous attendent : ateliers créatifs, spectacle de noël gratuit pour les enfants et déambulation. comitedesfetesridellois@gmail.com mairie

Azay-le-Rideau

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Azay-le-Rideau, Indre-et-Loire Autres Lieu Azay-le-Rideau Adresse Azay-le-Rideau Indre-et-Loire Ville Azay-le-Rideau lieuville Azay-le-Rideau Departement Indre-et-Loire

Marché de Noël Azay-le-Rideau 2022-12-17 was last modified: by Marché de Noël Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau 17 décembre 2022 Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau Indre-et-Loire Indre-et-Loire

Azay-le-Rideau Indre-et-Loire