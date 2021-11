Marché de Noël avenue Charles-de-Gaulle, 11 décembre 2021, Miramas.

Marché de Noël

du samedi 11 décembre au mercredi 22 décembre à avenue Charles-de-Gaulle

### **Avenue Charles-de-Gaulle de 10h à 19h du samedi au jeudi – 20h le vendredi** 21 chalets de Noël et divers stands pour toutes vos idées cadeaux et vous faire plaisir ! Bijoux fantaisie, bois parfumé, coffrets de montres, décorations de Noël, marques pages, créations artisanales (sacs, articles pour bébé et enfant, balles Montessori et gilets de bouteilles), bougies, chaussons et articles de puériculture, , bois flotté, porte-clefs, instruments de musique, casses-têtes, attrapes-rêves, animaux en tissus, panier de table, produits canadiens, peintures et accessoires cousus mains. Et pour les gourmands : spécialités corses, fromagerie, fruits, chocolat chaud, thé, café, gourmandises hollandaises, gaufres, nougats…

Entrée libre et gratuite

21 chalets de Noël et divers stands pour toutes idées cadeaux

avenue Charles-de-Gaulle avenue Charles-de-Gaulle 13140 Miramas Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T10:00:00 2021-12-11T19:00:00;2021-12-12T10:00:00 2021-12-12T19:00:00;2021-12-13T10:00:00 2021-12-13T19:00:00;2021-12-14T10:00:00 2021-12-14T19:00:00;2021-12-15T10:00:00 2021-12-15T19:00:00;2021-12-16T10:00:00 2021-12-16T19:00:00;2021-12-17T10:00:00 2021-12-17T20:00:00;2021-12-18T10:00:00 2021-12-18T19:00:00;2021-12-19T10:00:00 2021-12-19T19:00:00;2021-12-20T10:00:00 2021-12-20T19:00:00;2021-12-21T10:00:00 2021-12-21T19:00:00;2021-12-22T10:00:00 2021-12-22T19:00:00