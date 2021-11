Marché de Noël Avant L’heure Maison de quartier de l’Ile, 27 novembre 2021, Nantes.

2021-11-27

Horaire : 10:30 19:00

Gratuit : oui

Pour la cinquième année, l’assocation Abricadabroc propose un évènement qui permettra de commencer en douceur la quête des cadeaux de fin d’année auprès de créatrices et créateurs locaux qui s’évertuent à proposer des objets de qualité, imaginés et fabriqués dans leurs ateliers respectifs. C’est dans le cadre chaleureux de la Maison de quartier de l’Ile de Nantes, dans une salle et sous le préau, que plus d’une quinzaine d’exposants, originaires des Pays de la Loire et de Bretagne, seront réunis. Les personnes sensibles à une consommation de proximité et aimant la création artisanale pourront trouver des idées cadeaux parmi un large choix allant du plus petit objet au plus grand : illustrations, gravures et carterie, céramiques utilitaires et décoratives, savonnerie, luminaires et objets déco divers, maroquinerie, chapeaux, bijoux et sacs en diverses matières, textile petite enfance… Un petit bar et une petite restauration maison concoctée par les membres de l’association contribueront à créer une atmosphère conviviale et propice aux échanges avec les créatrices et créateurs présents. Mesures sanitaires : pass sanitaire et masque obligatoires

Maison de quartier de l’Ile adresse1} Île de Nantes Nantes 44200 Île de Nantes

02 40 74 02 52 https://www.accoord.fr/nc_centre/mq-de-lile/ ile@accoord.fr 0635572271 https://www.facebook.com/AbricadabrocAssociation