Marché de Noël aux fêtes de Labenne Labenne

2021-12-03 17:00:00 – 2021-12-05 18:00:00

Labenne Landes Labenne Pendant les trois jours des fêtes de Labenne, un marché de Noël, artisanal et alimentaire, prend place dans la salle Mairie Sports. Les exposants vous donnent rendez-vous pour commencer vos achats de Noël !

+33 5 59 45 46 60

