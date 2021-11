MARCHE DE NOËL Autignac, 11 décembre 2021, Autignac.

MARCHE DE NOËL Autignac

2021-12-11 – 2021-12-11

Autignac Hérault Autignac

Samedi 11 décembre à Autignac de 10h à 17h, Marché de Noël : Produits du terroir, Bijoux, Livres, Peintures, Vêtements, Décors de Noël, Produits de soins…..à Partir de 14h : Chants de Noël par la Cantilène et passage du Père Noël qui récupèrera les lettres des enfants sages et leur distribuera un goûter!

Renseignement et inscriptions au 06 18 92 82 50.

+33 6 18 92 82 50

MAIRIE AUTIGNAC

Autignac

dernière mise à jour : 2021-11-26 par