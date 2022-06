Marché de Noël authentique à Sainte-Marie-aux-Mines Sainte-Marie-aux-Mines, 25 novembre 2022, Sainte-Marie-aux-Mines.

2022-11-25 – 2022-11-27

Sainte-Marie-aux-Mines 68160

Laissez-vous embarquer le temps d’un week-end de l’Avent dans notre marché de Noël authentique au centre-ville de Sainte-Marie-aux-Mines.

Les organisateurs vous donnent rendez-vous du Vendredi 25 Novembre au Dimanche 27 Novembre 2022.

Ce Marché de Noël 3 sera organisé sur 3 thèmes distincts : Textile / Bois / Mines & Minéraux.

3 lieux, 3 ambiances et 3 thématiques :

Un Marché textile sera organisé à « La Clé d’Alsace », magnifique lieu emblématique de l’époque textile du Val d’Argent autour des tissus et du Patchwork.

Marché forestier à la « Place Keufer » où exposants et animations se côtoieront autour du bois, de la forêt et des bûcherons. Ambiance entrainante et festive garantie.

Marché minier sur la place de la Mairie avec une ambiance médiévale et des trésors minéralogiques à découvrir.

A proximité les uns des autres, vous pourrez profiter de chaque temps fort de ce week-end plein de surprises !

Plus de renseignements à l’Office de Tourisme du Val d’Argent au 03 89 58 80 50 ou par mail : tourisme@valdargent.com

