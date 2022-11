Marché de Noël Aureille Aureille Catégories d’évènement: Aureille

Marché de Noël

Place de l'Église Aureille Bouches-du-Rhône

2022-12-03

Place de l’Église Aureille Bouches-du-Rhône

2022-12-03 – 2022-12-03 Aureille

Bouches-du-Rhône Aureille Marché de Noël de L’ APE d’Aureille

Samedi 3 décembre, toute la journée de 10h à 20h, sur la Place de l’église.



De nombreux exposants

Petite restauration et buvette sur place

Animation spectacle par l’Association Danses Aureilloises

Ferme pédagogique

Stand de photos du Père Noël et sa boîte aux lettres

Stand de réception de sapins achetés en pré-commande

Chorale de Noël avec tremplin scène

Ateliers de Noël

Lancement des illuminations de Noël

Concours de dessin pour les enfants Marché de Noël à Aureille, Place de l’Église le samedi 3 décembre de 10h à 20h. +33 4 90 59 92 01 Aureille

