Marché de Noël Aumale, 4 décembre 2021, Aumale.

Marché de Noël Aumale

2021-12-04 09:00:00 09:00:00 – 2021-12-05 19:00:00 19:00:00

Aumale Seine-Maritime

Vivons Noël à Aumale !!

Halle au Beurre – Entrée gratuite

Samedi et Dimanche – De 9h00 à 19h00

Au programme :

– Arrivée du Père Noël à 15h – Sous la Halle au Beurre

– Nombreux artisans et commerçants

– Et n’oubliez pas d’estimer la vitrine de Noël au juste prix pour la remporter !

Le marché de Noël lancera la quinzaine commerciale qui se déroulera du 4 au 24 Décembre ! 15 000€ sont mis en jeu !

Infos : 06 79 21 62 66

Vivons Noël à Aumale !!

Halle au Beurre – Entrée gratuite

Samedi et Dimanche – De 9h00 à 19h00

Au programme :

– Arrivée du Père Noël à 15h – Sous la Halle au Beurre

– Nombreux artisans et commerçants

– Et n’oubliez pas d’estimer la vitrine de Noël…

+33 6 79 21 62 66

Vivons Noël à Aumale !!

Halle au Beurre – Entrée gratuite

Samedi et Dimanche – De 9h00 à 19h00

Au programme :

– Arrivée du Père Noël à 15h – Sous la Halle au Beurre

– Nombreux artisans et commerçants

– Et n’oubliez pas d’estimer la vitrine de Noël au juste prix pour la remporter !

Le marché de Noël lancera la quinzaine commerciale qui se déroulera du 4 au 24 Décembre ! 15 000€ sont mis en jeu !

Infos : 06 79 21 62 66

Aumale

dernière mise à jour : 2021-11-16 par