Marché de Noël Audenge

2021-12-12

Audenge Gironde EUR Cette année, pour les fêtes de fin d’année Audenge vous invite à venir flâner dans notre marché de Noël ou les stands d’exposants vous côtoyer les ateliers pour les enfants, les spectacles et manèges. Et puis les gourmands ne seront pas oubliés… Ouverture du marché à 10h : nombreux stands proposant des objets artisanaux, de la décoration, des bijoux…

Des stands gourmands pour tous les goûts : crêtes, chichis, biscuits, gâteaux, chocolat…

Une restauration est également proposée sur place par le par Comité des fêtes

Spectacle de déambulation, départ depuis la villa Isabelle à 11h15, 15h30 et 17h30. Le petit train équipé d’une machine à bulles émerveillera les petits comme les grands, tandis que 2 jongleurs effectueront des performances le long du trajet.

Atelier de bijoux à partir de 10h30

Démonstration de poterie toute la journée

Audenge

