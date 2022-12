Marché de Noel Aubusson Aubusson OT Aubusson-Felletin Catégorie d’évènement: Aubusson

2022-12-23 10:00:00 10:00:00 – 2022-12-23 19:00:00 19:00:00 Aubusson Creuse Aubusson – Centre ville de 10h à 19h Le marché de Noël d’Aubusson, c’est le rendez-vous de cette fin d’année à ne surtout pas manquer pour vos produits de bouche et vos derniers cadeaux à glisser sous le sapin. Comme chaque fois vous retrouverez un large choix pour ravir petits et grands… Feu d’artifices à 19h visible depuis la place Espagne, offert par l’association des commerçants et artisans d’Aubusson. Aubusson

dernière mise à jour : 2022-12-10 par OT Aubusson-Felletin

