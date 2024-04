Marché de Noël au Vigan Salle Jean Carmet Le Vigan, dimanche 8 décembre 2024.

Un rendez-vous tout en convivialité pour faire et se faire plaisir, la magie de Noël en plus…….

Dans le ciel de cette fin de nuit mes songes m’entraînent vers l’événement que vos commerçants et artisans du Vigan vous préparent LE MARCHE DE NOËL avec plus de 20 exposants et où toutes les animations sont offertes. Il sera présent pour vous! Qui? Bien sûr le Père Noël!

Poneys, Manège, Stands déco, maison de Noël, peintures, Bijoux, Laine mohair, déco bois, miel, poterie Céramique, lecture de conte et bien d’autres surprises! s espérons vous rencontrer pour passer avec nous une inoubliable journée! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-08 09:30:00

fin : 2024-12-08 17:00:00

Salle Jean Carmet Association des Commerçants et Artisans du Vigan

Le Vigan 46300 Lot Occitanie acaviganais46300@orange.fr

