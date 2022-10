Marché de Noël au Vigan Le Vigan Le Vigan Catégories d’évènement: Le Vigan

Lot

Marché de Noël au Vigan Le Vigan, 11 décembre 2022, Le Vigan. Marché de Noël au Vigan

Association des Commerçants et Artisans du Vigan Petite Salle des Fêtes Le Vigan Lot Petite Salle des Fêtes Association des Commerçants et Artisans du Vigan

2022-12-11 09:00:00 – 2022-12-11 17:00:00

Petite Salle des Fêtes Association des Commerçants et Artisans du Vigan

Le Vigan

Lot De nombreux exposants locaux (15-20), en intérieur et extérieur de la petite salle des fêtes.

Des animations pour les enfants (manège gratuit), jeux en bois, … Un rendez-vous tout en convivialité pour faire et se faire plaisir, la magie de Noël en plus……. acaviganais@laposte.net +33 6 07 63 28 59 CC0 Domaine public

Petite Salle des Fêtes Association des Commerçants et Artisans du Vigan Le Vigan

dernière mise à jour : 2022-10-05 par

Détails Catégories d’évènement: Le Vigan, Lot Autres Lieu Le Vigan Adresse Le Vigan Lot Petite Salle des Fêtes Association des Commerçants et Artisans du Vigan Ville Le Vigan lieuville Petite Salle des Fêtes Association des Commerçants et Artisans du Vigan Le Vigan Departement Lot

Le Vigan Le Vigan Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-vigan/

Marché de Noël au Vigan Le Vigan 2022-12-11 was last modified: by Marché de Noël au Vigan Le Vigan Le Vigan 11 décembre 2022 Association des Commerçants et Artisans du Vigan Petite Salle des Fêtes Le Vigan Lot Le Vigan Lot

Le Vigan Lot