Lot

Marché de Noël au Vigan Le Vigan, 19 décembre 2021, Le Vigan. Marché de Noël au Vigan 2021-12-19 10:00:00 10:00:00 – 2021-12-19 17:00:00 17:00:00 Salle Jean Carmet Association des Commerçants et Artisans du Vigan

Le Vigan Lot Le Vigan De nombreux exposants.

Des animations gratuites pour les enfants.

Buvette.

Inscriptions jusqu’au 5 décembre, par mail ou par téléphone. Un rendez-vous tout en convivialité pour faire et se faire plaisir, la magie de Noël en plus……. acaviganais@laposte.net +33 6 84 94 74 02 De nombreux exposants.

Inscriptions jusqu’au 5 décembre, par mail ou par téléphone. CC0 Domaine public dernière mise à jour : 2021-09-16 par OT Gourdon

Détails Catégories d’évènement: Le Vigan, Lot Autres Lieu Le Vigan Adresse Salle Jean Carmet Association des Commerçants et Artisans du Vigan Ville Le Vigan lieuville 44.7425#1.43651