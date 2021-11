MARCHE DE NOEL AU SECHOIR DU LIVEAU A GORGES Gorges, 12 décembre 2021, Gorges.

MARCHE DE NOEL AU SECHOIR DU LIVEAU A GORGES Moulin et Séchoir du Liveau Le Liveau Gorges

2021-12-12 – 2021-12-19 Moulin et Séchoir du Liveau Le Liveau

Gorges Loire-Atlantique

Au programme: des créateurs, des créatrices, des ateliers, une buvette, une chasse au trésor pour petits et grands et bien plus encore…

Marché de Noël au Moulin et au Séchoir du Liveau, les dimanches 12 et 19 décembre de 10h à 18h

Au programme: des créateurs, des créatrices, des ateliers, une buvette, une chasse au trésor pour petits et grands et bien plus encore…

Moulin et Séchoir du Liveau Le Liveau Gorges

dernière mise à jour : 2021-11-17 par