Lunéville Meurthe-et-Moselle Venez assister à la 11ème édition du Marché de Noël de la Compagnie Stanislas, au Salon des Halles (1er étage – accès depuis la Place Léopold) à Lunéville.

Infos au 03 83 73 50 71 ou à compagnie.stanislas@free.fr.

