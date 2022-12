Marché de Noël au Local à céramique Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Marché de Noël au Local à céramique Arles, 17 décembre 2022, Arles . Marché de Noël au Local à céramique 4 rue Perriat Le local à Céramique Arles Bouches-du-Rhône Le local à Céramique 4 rue Perriat

2022-12-17 – 2022-12-17

Le local à Céramique 4 rue Perriat

Arles

Bouches-du-Rhône Venez vous réchauffer autour d’un vin chaud à l’occasion du marché de Noël du local à céramique. Céramique, textile, accessoires … fapites trouvez le cadeau de Noël idéal ! tinatourneur.ceramiste@gmail.com +33 6 78 11 69 32 Le local à Céramique 4 rue Perriat Arles

dernière mise à jour : 2022-12-09 par

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Arles Adresse Arles Bouches-du-Rhône Le local à Céramique 4 rue Perriat Ville Arles lieuville Le local à Céramique 4 rue Perriat Arles Departement Bouches-du-Rhône

Arles Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Marché de Noël au Local à céramique Arles 2022-12-17 was last modified: by Marché de Noël au Local à céramique Arles Arles 17 décembre 2022 4 rue Perriat Le local à Céramique Arles Bouches-du-Rhône Arles Bouches-du-Rhône

Arles Bouches-du-Rhône