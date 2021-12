Le Havre Le Havre Le Havre, Seine-Maritime Marché de Noël au Hangar Zéro Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Marché de Noël au Hangar Zéro Le Havre, 17 décembre 2021, Le Havre. Marché de Noël au Hangar Zéro Le Havre

2021-12-17 17:00:00 – 2021-12-17 21:00:00

Le Havre Seine-Maritime La boutique du Hangar Zéro organise son marché de Noël ! Rendez-vous le vendredi 17 décembre de 17h à 21h dans le futur restaurant du Hangar Zéro. Différents ateliers organisés par les résidents vous seront proposés. La boutique du Hangar Zéro organise son marché de Noël ! Rendez-vous le vendredi 17 décembre de 17h à 21h dans le futur restaurant du Hangar Zéro. Différents ateliers organisés par les résidents vous seront proposés. contact@lehangarzero.fr https://www.lehangar-zero.org/?fbclid=IwAR0M_nF8h9xPSeH1JNcqWLqJmdB6xe6rHN_QygWlh3rBur7gyp6P09W6gfk La boutique du Hangar Zéro organise son marché de Noël ! Rendez-vous le vendredi 17 décembre de 17h à 21h dans le futur restaurant du Hangar Zéro. Différents ateliers organisés par les résidents vous seront proposés. Le Havre

dernière mise à jour : 2021-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Le Havre, Seine-Maritime Autres Lieu Le Havre Adresse Ville Le Havre lieuville Le Havre