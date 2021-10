Munster Munster Haut-Rhin, Munster Marché de Noël au Foyer Caroline Munster Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Munster

Marché de Noël au Foyer Caroline Munster, 26 novembre 2021, Munster. Marché de Noël au Foyer Caroline 2021-11-26 14:30:00 – 2021-11-27 17:00:00

Munster Haut-Rhin Munster EUR Petit marché pour petits et grands. Vins chaud et pâtisseries. +33 3 89 77 92 68 dernière mise à jour : 2021-10-19 par Office de tourisme de la vallée de Munster

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Munster Autres Lieu Munster Adresse Ville Munster lieuville 48.04062#7.13994