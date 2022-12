Marché de Noël au Domaine Weck Gueberschwihr Gueberschwihr Office de tourisme d'Eguisheim - Rouffach Gueberschwihr Catégories d’évènement: Gueberschwihr

Haut-Rhin Gueberschwihr Venez vivre l’ambiance de Noël et découvrir le Marché de Noël à la cave.

Au programme: Samedi:

– 16h Passage du Saint Nicolas.

– 18h30 Conte et légendes de Noël par Béatrice Schilling et chants de Noël. Dimanche:

– 11h Apéro-concert par le quintet de la musique municipale de Marckolsheim.

Escape Game Artisanat local, idée cadeaux et décorations, contes et chants de Noël, vins chaud et gourmandises.

