Marché de noêl au Domaine du verdier Saint-Jean-de-Duras, 27 novembre 2021, Saint-Jean-de-Duras. Marché de noêl au Domaine du verdier Saint-Jean-de-Duras

2021-11-27 15:00:00 – 2021-11-27 19:00:00

Premier marché de noël au Domaine du verdier avec animations, dégustation des vins du domaine et exposition artisanale.
+33 7 87 52 93 05
Domaine du Verdier
Saint-Jean-de-Duras

