Maine-et-Loire Vins du Domaine, Crémant de Loire et Coteaux du Layon. Vin chaud. Animation et spectacle de magie pendant la journée. Possibilité de manger sur place et de commander vos huîtres pour les fêtes. Le Domaine Bodineau vous invite nombreux dans sa cave à l’occasion de son marché de Noël ! Au programme : une journée conviviale avec des exposants, des stands d’artisans, créateurs, de la gastronomie (produits de fumaison, caramels), du vin… domainebodineau@yahoo.fr +33 2 41 59 22 86 Doué-en-Anjou

