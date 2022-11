MARCHÉ DE NOËL AU CHÂTEAU Sèvremont Sèvremont Catégories d’évènement: Sèvremont

Vende

MARCHÉ DE NOËL AU CHÂTEAU Sèvremont, 3 décembre 2022, Sèvremont. MARCHÉ DE NOËL AU CHÂTEAU

30 Rue du Château Château de la Flocellière Sèvremont Vende Château de la Flocellière 30 Rue du Château

2022-12-03 – 2022-12-03

Château de la Flocellière 30 Rue du Château

Sèvremont

Vende L’occasion pour vous de vous promener dans les allées du jardin, entouré des ruines.

Découvrez les commerçants locaux et laissez vous bercer par l’odeur des épices, de la cannelle…

Quelques animations surprises vous attendent ! Le Château de la Flocellière ouvre ses portes et organise pour la première fois son marché de Noël contact@chateaudelaflocelliere.com +33 2 51 57 22 03 Château de la Flocellière 30 Rue du Château Sèvremont

dernière mise à jour : 2022-11-02 par

Détails Catégories d’évènement: Sèvremont, Vende Autres Lieu Sèvremont Adresse Sèvremont Vende Château de la Flocellière 30 Rue du Château Ville Sèvremont lieuville Château de la Flocellière 30 Rue du Château Sèvremont Departement Vende

Sèvremont Sèvremont Vende https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sevremont/

MARCHÉ DE NOËL AU CHÂTEAU Sèvremont 2022-12-03 was last modified: by MARCHÉ DE NOËL AU CHÂTEAU Sèvremont Sèvremont 3 décembre 2022 30 Rue du Château Château de la Flocellière Sèvremont Vende Sèvremont Vende

Sèvremont Vende