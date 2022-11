MARCHÉ DE NOËL AU CHÂTEAU ROUQUETTE-SUR-MER 2022

MARCHÉ DE NOËL AU CHÂTEAU ROUQUETTE-SUR-MER 2022



2022-12-04 – 2022-12-04 Marché de Noël durant le Week-end du 3 et 4 décembre.

Des exposants seront présents pour proposer de l’artisanat, des produits locaux.

Présence d’un food-truck pour une petite restauration sur place.

Dégustation de vins du domaine.

Le domaine sera spécialement décoré et illuminé pour cette occasion. bureau@chateaurouquette.com +33 4 68 49 90 41 https://www.facebook.com/chateaurouquettesurmer dernière mise à jour : 2022-11-21 par

