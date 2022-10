MARCHÉ DE NOËL AU CHÂTEAU LE PRIEURÉ Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire Catégories d’évènement: Gennes-Val-de-Loire

Maine-et-Loire

MARCHÉ DE NOËL AU CHÂTEAU LE PRIEURÉ Gennes-Val-de-Loire, 11 décembre 2022, Gennes-Val-de-Loire. MARCHÉ DE NOËL AU CHÂTEAU LE PRIEURÉ

Rue du Comte de Castellane Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

2022-12-11 10:00:00 – 2022-12-11 18:00:00 Gennes-Val-de-Loire

Maine-et-Loire Gennes-Val-de-Loire Le Château Le Prieuré a le plaisir de vous convier à son Marché de Noël sur les terrasses du Château, face à la Loire. Une vingtaine d’exposants est attendu. Et aussi : stand de boissons chaudes et gourmandises réalisées par le Chef Richard Prouteau. prieure@younancollection.com +33 2 41 67 90 14 https://www.prieure.com/ Gennes-Val-de-Loire

dernière mise à jour : 2022-10-05 par

Détails Catégories d’évènement: Gennes-Val-de-Loire, Maine-et-Loire Autres Lieu Gennes-Val-de-Loire Adresse Rue du Comte de Castellane Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire Ville Gennes-Val-de-Loire lieuville Gennes-Val-de-Loire Departement Maine-et-Loire

MARCHÉ DE NOËL AU CHÂTEAU LE PRIEURÉ Gennes-Val-de-Loire 2022-12-11 was last modified: by MARCHÉ DE NOËL AU CHÂTEAU LE PRIEURÉ Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire 11 décembre 2022 Gennes-Val de Loire maine-et-loire Rue du Comte de Castellane Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire