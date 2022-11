Marché de Noël au château Lacouture Gauriac, 27 novembre 2022, Gauriac.

Marché de Noël au château Lacouture

3 Route du Fronton Gauriac Gironde

2022-11-27 – 2022-11-27

Gauriac

Gironde

Gauriac

Pour la première fois, un marché de Noël est organisé par les Bédévoles de l’estuaire dans la cour du Chateau Lacouture à Gauriac, qui sera décorée pour l’occasion.

En plus des 20 exposants, le Père Noël viendra vers 16h, après la lecture des contes pour les petits (aussi pour les grands !). Les enfants pourront se faire prendre en photo et remettre en main propre leurs lettres au Papa Noël.

De 10h30 à 12h et de 15h à 16h30, une dessinatrice, auteure de BD jeunesse animera des ateliers dessin.

Il y aura une vente de boissons chaudes et froides, et possibilité de restauration sur place.

+33 6 62 10 82 31

dernière mise à jour : 2022-11-13 par