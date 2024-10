MARCHE DE NOEL AU CHÂTEAU DU FRESNE Champéon, samedi 23 novembre 2024.

MARCHE DE NOEL AU CHÂTEAU DU FRESNE Champéon Mayenne

Château du Fresne Champéon Mayenne

Le Château du Fresne à Champeon vous invite à son marché de Noël.

Un véritable marché de Noël dans un château décoré de manière festive avec des créateurs, artisans, artistes, designers locaux et internationaux.

Venez acheter vos cadeaux ou votre sapin de Noël et déguster un savoureux goûter et une boisson. .

Début : 2024-11-23 10:00:00

fin : 2024-11-23 18:00:00

Château du Fresne

Champéon 53640 Mayenne Pays de la Loire

