MARCHÉ DE NOËL AU CHÂTEAU DES FONTAINES 2022 Canet Canet Catégories d’évènement: 11200

Canet

MARCHÉ DE NOËL AU CHÂTEAU DES FONTAINES 2022 Canet, 27 novembre 2022, Canet. MARCHÉ DE NOËL AU CHÂTEAU DES FONTAINES 2022

2 avenue de la distillerie Canet 11200

2022-11-27 10:00:00 – 2022-11-27 18:00:00 Canet

11200 Canet Le Château des Fontaines organise son premier marché de noël !! 40 exposants, créateurs, producteurs..

Animations pour enfants.

Un show avec les Majorettes Canétoises.

Restauration sur place. Canet

dernière mise à jour : 2022-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: 11200, Canet Autres Lieu Canet Adresse 2 avenue de la distillerie Canet 11200 Ville Canet lieuville Canet Departement 11200

Canet Canet 11200 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/canet/

MARCHÉ DE NOËL AU CHÂTEAU DES FONTAINES 2022 Canet 2022-11-27 was last modified: by MARCHÉ DE NOËL AU CHÂTEAU DES FONTAINES 2022 Canet Canet 27 novembre 2022 11200 2 avenue de la distillerie Canet 11200 Canet

Canet 11200