9, Rue du Château Château de Ternay Ternay Vienne Château de Ternay 9, Rue du Château

2022-12-10 – 2022-12-10

Marché de créateurs : plus de 30 exposants, décos, bijoux, illustrations…

Salon de thé et restauration

Photos avec le Père Noël

Animations et jeux

Contes pour enfants à 17h samedi et dimanche

