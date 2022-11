MARCHÉ DE NOËL AU CHATEAU DE ROSNAY Rosnay Rosnay Catégories d’évènement: Rosnay

Vende Rosnay Dégustation de vin du Domaine, exposants, créateurs…

Produits locaux et idées cadeaux.

Animation musicale. Restauration sur place.

MARCHÉ DE NOËL AU CHATEAU DE ROSNAY en collaboration avec l'amicale Laïque maison.jard@wanadoo.fr +33 2 51 30 59 06 https://www.chateau-de-rosnay.com/ Chateau de Rosnay 5 rue du Perrot Rosnay

