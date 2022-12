Marche de noël au château de Floressas Floressas, 18 décembre 2022, Floressas OT CVL Vignoble Floressas.

Le premier marché de Noël qui se tiendra dimanche 18 décembre sur le parvis du château, sera organisé par le comité des fêtes et Florando, association randonnée pédestre de Floressas.

Une douzaine de stands proposeront des idées cadeaux. Il y aura pour se restaurer : frites, charcuteries, beignets, crêpes, huîtres et diverses pâtisseries. On trouvera une buvette avec vin chaud, chocolat chaud, café, thé, bières.

De 14 heures à 15 heures est prévue une rando douce autour du village. Un lancer de ballons aura lieu sur le parvis par les enfants, en présence du Père Noël, à 14 h 30. Une petite carte accompagnera chaque ballon avec le prénom de l’enfant et le tampon de la mairie de Floressas.

Le Père Noël distribuera aux enfants des friandises. Un spectacle aura lieu à 16 heures dans la salle du château. Ce spectacle proposé n’a rien de mélancolique, au contraire il dégage des émotions, de la joie, de l’humour et de la vitalité ; les spectateurs seront conquis. Le fond de l’histoire : « Py, c’est le royaume de mamie. Elle y est née et a vécu plus de 80 ans dans ce petit hameau de Loubressac. Un jour, elle s’est plainte qu’il ne resterait rien d’elle après sa mort. Un petit livre a été écrit pour la famille résumant ses recettes les plus appréciées et populaires. Mais ses plats ne venaient pas de nulle part, il fallait pour certains les remettre dans leur contexte, ils s’accompagnaient d’histoires, de personnages et parfois de photographies… » Une adaptation d’Enrico et Martine Coste-Souyris, avec la complicité d’Émilie Cadiou et son accordéon.

Réservation 12 € au 06 87 17 17 46 ou florando4647@gmail.com.

+33 6 87 17 17 46 Association Florando

©pixabay

