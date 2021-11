Marché de Noël au Château de Camarsac Camarsac, 20 novembre 2021, Camarsac.

Marché de Noël au Château de Camarsac Camarsac

2021-11-20 11:00:00 – 2021-11-21 18:00:00

Camarsac Gironde Camarsac

2 EUR 13ème Marché de Noël du Château de Camarsac, qui se déroulera en partie dans les étages du donjon XIVème avec un accès à la terrasse au sommet du Château et à sa vue imprenable sur l’Entre-Deux-Mers.

Au programme : exposants d’art et d’artisanat, producteurs régionaux, restauration sur place le midi, et animations pour petits et grands !

+33 6 35 46 47 03

