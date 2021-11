MARCHÉ DE NOËL – AU CHALET Meroux-Moval, 10 décembre 2021, Meroux-Moval.

MARCHÉ DE NOËL – AU CHALET Meroux-Moval

2021-12-10 – 2021-12-12

Meroux-Moval Territoire-de-Belfort Meroux-Moval Territoire de Belfort

EUR Au Chalet organise en partenariat avec la brasserie La Cude ainsi que la commune de Meroux-Moval et l’APEMMS un marché artisanal pour les fêtes de fin d’année dans un cadre chaleureux.

Pour l’occasion, de nombreux artisans vous proposeront leurs gammes de produits à destination du public.

Le chalet sera décoré dans un esprit de Noël et vous accueillera avec des animations et vous proposera une restauration sur place.

Le marché aura lieu les deux derniers week-ends précédent Noël

Vous souhaitez participer au marché de Noël ?

N’hésitez pas à nous contacter !

auchalet90@gmail.com https://www.auchaletbelfort.com/

Au Chalet organise en partenariat avec la brasserie La Cude ainsi que la commune de Meroux-Moval et l’APEMMS un marché artisanal pour les fêtes de fin d’année dans un cadre chaleureux.

Pour l’occasion, de nombreux artisans vous proposeront leurs gammes de produits à destination du public.

Le chalet sera décoré dans un esprit de Noël et vous accueillera avec des animations et vous proposera une restauration sur place.

Le marché aura lieu les deux derniers week-ends précédent Noël

Vous souhaitez participer au marché de Noël ?

N’hésitez pas à nous contacter !

Meroux-Moval

dernière mise à jour : 2021-11-26 par