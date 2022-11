Marché de Noël Astaffort Astaffort Catégories d’évènement: Astaffort

Lot-et-Garonne Astaffort Venez faire votre marché de Noël : Artisans chocolatiers, pâtissiers, bijoux, art sur bois … , Producteurs (foie gras, huîtres, champagnes, volailles festives, …). Produits artisanaux, gastronomie et créateurs.Près de 40 exposants sous chapiteaux et salle, uniquement composé d’artisans (pas de revendeurs). Le Père Noël offrira des surprises aux enfants apportant un dessin…

Venez faire votre marché de Noël : Artisans chocolatiers, pâtissiers, bijoux, art sur bois … , Producteurs (foie gras, huîtres, champagnes, volailles festives, …).

