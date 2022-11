Marché de Noël Aspremont Aspremont Catégories d’évènement: Aspremont

Hautes-Alpes

Marché de Noël Aspremont, 11 décembre 2022, Aspremont.

Le Village Aspremont Hautes-Alpes

2022-12-11 10:00:00 – 2022-12-11 16:00:00

Marché de Noël sur la place du village

De quoi faire vos cadeaux de Noël : artisanat, décoration, loisirs créatifs, vins, stand corse, Parad’Ice boutique, etc..

Buvette, restauration, pâtisseries.



Soupe d'épeautre sur réservation O'bécassier. +33 6 31 34 67 51

