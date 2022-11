Marché de noël artisans et créateurs Plounévez-Lochrist Plounévez-Lochrist Catégories d’évènement: 29430

Plounévez-Lochrist

Marché de noël artisans et créateurs Plounévez-Lochrist, 27 novembre 2022, Plounévez-Lochrist. Marché de noël artisans et créateurs

Bellevue près du complexe sportif Salle polyvalente Plounévez-Lochrist 29430 Salle polyvalente Bellevue près du complexe sportif

2022-11-27 – 2022-11-27

Salle polyvalente Bellevue près du complexe sportif

Plounévez-Lochrist

29430 Marché créateurs et artisans locaux en partenariat avec la MFR de Plounevez-lochrist.

Décorations de noël dans une ambiance chaleureuse, familiale et féérique.

Animations enfants (pêche à la ligne, maquillage, coin lecture).

Visite de la maison du père noël (possibilité de faire photo à l’intérieur).

Blind test (places limitées à réserver sur place).

Passage du père noël le matin et l’après-midi.

Petite chorale locale.

Participation à une tombola avec une entrée payante (lots offerts par les exposants).

Dégustation café, gâteaux, crêpes, gaufres, vin chaud…

Pour plus d’infos sur le programme facebook MAM LITTLE BABY BUBBLES littlebabybubbles29@gmail.com +33 6 78 35 07 98 Salle polyvalente Bellevue près du complexe sportif Plounévez-Lochrist

dernière mise à jour : 2022-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: 29430, Plounévez-Lochrist Autres Lieu Plounévez-Lochrist Adresse Plounévez-Lochrist 29430 Salle polyvalente Bellevue près du complexe sportif Ville Plounévez-Lochrist lieuville Salle polyvalente Bellevue près du complexe sportif Plounévez-Lochrist Departement 29430

Plounévez-Lochrist Plounévez-Lochrist 29430 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plounevez-lochrist/

Marché de noël artisans et créateurs Plounévez-Lochrist 2022-11-27 was last modified: by Marché de noël artisans et créateurs Plounévez-Lochrist Plounévez-Lochrist 27 novembre 2022 29430 Bellevue près du complexe sportif Salle polyvalente Plounévez-Lochrist 29430 Plounévez-Lochrist

Plounévez-Lochrist 29430