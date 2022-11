MARCHE DE NOEL ARTISANAL Xamontarupt Xamontarupt Catégories d’évènement: Vosges

Vosges Xamontarupt L’Association La Xamontoise organise son 10ème Marché de Noël Artisanal le 3 décembre 2022 de 16 heures à 22 heures. Vous y trouverez des artisans vosgiens qui vous permettront de commencer ou compléter vos cadeaux de Noël. L’animation sera assurée par Sandy DETAIL, chanteuse originaire de GERARDMER et de Michel CLEMENT et son orgue de barbarie. La restauration n’a pas été oubliée, avec nos traditionnels râpés de pomme de terre accompagnés de viande fumé et de notre vin chaud fait maison. Et les gourmand pourront également savourer nos délicieuses crêpes. +33 6 46 54 66 54 La Xamontoise

