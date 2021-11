Marché de Noël Artisanal Wintershouse, 20 novembre 2021, Wintershouse.

Marché de Noël Artisanal Wintershouse

2021-11-20 14:00:00 – 2021-11-20 21:00:00

Wintershouse 67590 Wintershouse

Marché de Noël artisanal organisé par des associations de la commune, avec le soutien de la municipalité. Les nombreux artisans vous proposeront des cadeaux très variés pour vivre un Noël unique, pour faire plaisir et se faire plaisir : objets et décorations en bois et éléments naturels, bijoux fantaisie, céramiques, créations en couture, peintures sur toile, calendriers et couronnes de l’Avent, suspensions de Noël, crèches, sculptures, cartes de vœux, breddele, confitures et miels, etc…. Les animations seront nombreuses : chants interprétés par la chorale et les enfants, distribution de friandises par le Père-Noël, jeux en bois pour le plaisir des petits et grands, tombola. La restauration sera assurée par les associations : grillades, knacks, Dàmpfnuddle, crêpes, gauffres, vin chaud …

Les nombreux artisans vous proposeront des cadeaux très variés pour vivre un Noël unique, pour faire plaisir et se faire plaisir : objets et décorations en bois et éléments naturels,créations en couture, calendriers et couronnes de l’Avent, suspensions de Noël, crèches, sculptures, cartes de vœux, breddele, etc…. Les animations seront nombreuses.

+33 3 88 73 85 00

Wintershouse

dernière mise à jour : 2021-10-30 par