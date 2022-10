MARCHÉ DE NOËL ARTISANAL Val-et-Châtillon Val-et-Châtillon Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Meurthe-et-Moselle Val-et-Châtillon Marché de Noël artisanal à Val-et-Chatillon le 11 décembre à la salle des fêtes. Retrouvez un large choix de produits : savons, jouets en bois, bijoux… Buvette et petite restauration. Infos au 06 81 80 93 45 ou au 06 09 86 76 17. +33 6 81 80 93 45 La Maison pour Tous

