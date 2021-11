Thiaville-sur-Meurthe Thiaville-sur-Meurthe Meurthe-et-Moselle, Thiaville-sur-Meurthe MARCHÉ DE NOËL ARTISANAL Thiaville-sur-Meurthe Thiaville-sur-Meurthe Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Thiaville-sur-Meurthe

MARCHÉ DE NOËL ARTISANAL Thiaville-sur-Meurthe, 10 décembre 2021, Thiaville-sur-Meurthe. MARCHÉ DE NOËL ARTISANAL Rue des Vosges Gymnase Thiaville-sur-Meurthe

2021-12-10 17:30:00 17:30:00 – 2021-12-10 Rue des Vosges Gymnase

Thiaville-sur-Meurthe Meurthe-et-Moselle Thiaville-sur-Meurthe Venez assister au marché de Noël de Thiaville sur Meurthe avec de nombreux exposants ce vendredi 10 décembre à 17h30 au Gymnase. Animations, buvette et petite restauration sur place (Bière de Noël, vin chaud, jus de pomme chaud, limonade artisanale, …) et petite restauration (Pâtés, moricettes, crêpes, bretzels). +33 6 81 61 23 35 Les amis de l’école

Rue des Vosges Gymnase Thiaville-sur-Meurthe

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Thiaville-sur-Meurthe Autres Lieu Thiaville-sur-Meurthe Adresse Rue des Vosges Gymnase Ville Thiaville-sur-Meurthe lieuville Rue des Vosges Gymnase Thiaville-sur-Meurthe