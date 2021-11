Marché de Noël Artisanal Sauzet, 28 novembre 2021, Sauzet.

Marché de Noël Artisanal Sauzet

2021-11-28 10:00:00 – 2021-11-28 18:00:00

Sauzet Lot Sauzet

L’association Vivre au Pays de Sauzet organise un marché artisanal. Venez trouver l’inspiration et des idées cadeaux. avec la présence toute la journée du Père Noël.

De nombreux exposants mettent en vente leurs créations et travaux d’artisanat. Grand choix à petits prix.

– Vin chaud, châtaignes et gâteaux dans la salle,

– Troc de jeux et jouets en bon état,

– Vide bibliothèque.

Le Père Noël sera présent.

Le pass sanitaire est obligatoire.

Sauzet

dernière mise à jour : 2021-11-16 par