Marché de Noël artisanal Saint-Selve, 5 décembre 2021, Saint-Selve.

Marché de Noël artisanal Salle polyvalente 2 route de Castres Saint-Selve

2021-12-05 10:00:00 – 2021-12-05 Salle polyvalente 2 route de Castres

Saint-Selve Gironde Saint-Selve

Marché de Noël artisanal organisé par le comité des fêtes Arts et Culture de St Selve.

Exposants créateurs et producteurs

16h : passage du père Noël et goûter offerts aux enfants par le comité des Fêtes.

Restauration sur place

Passe sanitaire demandé

+33 6 50 51 19 32

Comité des Fêtes Arts et Culture de St Selve

