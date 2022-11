MARCHÉ DE NOËL ARTISANAL Saint-Jean-de-Bassel Saint-Jean-de-Bassel Catégories d’évènement: Moselle

Saint-Jean-de-Bassel

MARCHÉ DE NOËL ARTISANAL
Saint-Jean-de-Bassel, 11 décembre 2022

18 rue des Fleurs – ferme Bêle de Bassel
Saint-Jean-de-Bassel
Moselle

2022-12-11 – 2022-12-11 Saint-Jean-de-Bassel

Moselle Saint-Jean-de-Bassel Ce marché « à la ferme » sera artisanal ou ne sera pas ! Profitez également d’une balade en calèche ou à cheval. Boissons et repas seront « maison » beledebassel@gmail.com +33 6 87 48 43 25 Saint-Jean-de-Bassel

Détails
Catégories d'évènement: Moselle, Saint-Jean-de-Bassel
Lieu Saint-Jean-de-Bassel
Adresse 18 rue des Fleurs - ferme Bêle de Bassel

Saint-Jean-de-Bassel Moselle