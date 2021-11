Roche-Saint-Secret-Béconne Roche-Saint-Secret-Béconne 26770, Roche-Saint-Secret-Béconne Marché de Noël Artisanal Roche-Saint-Secret-Béconne Roche-Saint-Secret-Béconne Catégories d’évènement: 26770

Roche-Saint-Secret-Béconne

Marché de Noël Artisanal Roche-Saint-Secret-Béconne, 5 décembre 2021, Roche-Saint-Secret-Béconne. Marché de Noël Artisanal Place de l’église 5 Place de l’église Roche-Saint-Secret-Béconne

2021-12-05 10:00:00 10:00:00 – 2021-12-05 18:00:00 18:00:00 Place de l’église 5 Place de l’église

Roche-Saint-Secret-Béconne 26770 Roche-Saint-Secret-Béconne Le Comité des Fêtes organise son marché de Noël !

Artisans et créateurs locaux, Animations enfants, Buvette, et avec la présence du Père Noël !!!

C’est le moment de venir faire vos cadeaux ! cdf.rochesaintsecret@gmail.com +33 7 62 81 79 70 Place de l’église 5 Place de l’église Roche-Saint-Secret-Béconne

dernière mise à jour : 2021-10-23 par

Détails Catégories d’évènement: 26770, Roche-Saint-Secret-Béconne Autres Lieu Roche-Saint-Secret-Béconne Adresse Place de l'église 5 Place de l'église Ville Roche-Saint-Secret-Béconne lieuville Place de l'église 5 Place de l'église Roche-Saint-Secret-Béconne